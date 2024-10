Gli ascoltatori di podcast nel nostro paese sono circa 17 milioni con un incremento del 67% dal 2018 a oggi. Ma cosa ci piace tanto dei podcast? E quali sono i migliori da ascoltare adesso per capire meglio il mondo dell'AI e i trend del futuro? (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’audio entertainment non accenna a fermare la sua corsa, cresce di anno in anno ed è ormai un’abitudine che trova piena cittadinanza nella dieta mediatica degli italiani. Crescono anche gli ascoltatori di soli podcast, arrivando a 17,2 milioni di persone nel 2024, oltre 800 mila persone in più rispetto al 2023 (+5%). La percentuale di crescita aumenta significativamente se si osserva il fenomeno sul lungo periodo, dal 2018 a oggi si stima un incremento del 67%, passando dai 10,3 milioni ai 17,2 milioni di quest’anno. Iodonna.it - Gli ascoltatori di podcast nel nostro paese sono circa 17 milioni con un incremento del 67% dal 2018 a oggi. Ma cosa ci piace tanto dei podcast? E quali sono i migliori da ascoltare adesso per capire meglio il mondo dell'AI e i trend del futuro? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’audio entertainment non accenna a fermare la sua corsa, cresce di anno in anno ed è ormai un’abitudine che trova piena cittadinanza nella dieta mediatica degli italiani. Crescono anche glidi soli, arrivando a 17,2di persone nel 2024, oltre 800 mila persone in più rispetto al 2023 (+5%). La percentuale di crescita aumenta significativamente se si osserva il fenomeno sul lungo periodo, dalsi stima undel 67%, passando dai 10,3ai 17,2di quest’anno.

