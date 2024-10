Chi era Andreas Münzhuber, neonazista tedesco morto precipitando dalla montagna preferita di Hitler (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'uomo aveva 37 anni e stava facendo un'escursione con altre 30 persone. Scivolato su una radice bagnata, è caduto nel vuoto per 60 metri sul monte Untersberg, dove il dittatore tedesco aveva fatto costruire un rifugio di lusso. Fanpage.it - Chi era Andreas Münzhuber, neonazista tedesco morto precipitando dalla montagna preferita di Hitler Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'uomo aveva 37 anni e stava facendo un'escursione con altre 30 persone. Scivolato su una radice bagnata, è caduto nel vuoto per 60 metri sul monte Untersberg, dove il dittatoreaveva fatto costruire un rifugio di lusso.

