Un 61enne muore sepolto in uno scavo nel giardino di casa nel Milanese (Di domenica 13 ottobre 2024) E' morto il proprietario di una villetta, a Cinisello Balsamo nel Milanese, sepolto dal cedimento di un terrapieno di uno scavo nel giardino di casa. In base a una prima ricostruzione, l'uomo, di 61 anni, sarebbe andato a controllare la situazione per una infiltrazione d'acqua nel box interrato, ma purtroppo il tunnel che pare lui stesso abbia scavato era instabile e la terra è franata.

Milano - scavo cede : muore sepolto dalla terra a Cinisello Balsamo - (Adnkronos) – E' morto sepolto, risucchiato sotto due metri e mezzo di terra a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano a causa di uno smottamento. Immediato l'intervento […] The post Milano, scavo cede: muore sepolto dalla terra a Cinisello Balsamo appeared first on L'Identità. . La vittima, un 61enne, stava lavorando nei pressi della propria abitazione, cercando di bloccare una ... (Lidentita.it)

Uomo sepolto vivo dopo una frana in uno scavo : salvataggio in corso - Le operazioni di soccorso sono particolarmente difficili a causa dell‘instabilità del terreno, che rappresenta un rischio anche per i soccorritori. Tra i soccorritori sono presenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, che stanno cercando di localizzare la persona coinvolta. (Thesocialpost.it)

Uomo sepolto vivo dopo uno smottamento in uno scavo : ricerche in corso - . . Ricerche in corso a Cinisello Balsamo dove un uomo è rimasto sepolto a causa di uno smottamento che si è verificato, secondo quanto comunicato dalla direzione regionale dei vigili del fuoco, all'interno di uno scavo in via Volta, in una zona residenziale. Ancora da chiarire le circostanze e la. (Monzatoday.it)