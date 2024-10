Quotidiano.net - Starship, quinto test. Stavolta l’obiettivo è il recupero al volo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ottobre 2024 – Obiettivo ‘al’ per, il razzo riutilizzabile progettata dalla dalla Space X di Elon Musk che oggi è stata lanciata nello spazio: è ilsenza equipaggio e serve per valutare che gli aggiornamenti e le modifiche fatte al razzo funzionino correttamente. Si tratta di una prova ambiziosa perché, per la prima volta, Sharship tenterà di tornare sulla Terra direttamente alla rampa di lancio, da dove è partito: a ‘catturarlo’ dovranno essere i bracci della torre Mechazilla. Potrebbe anche non andare bene. Proprio SpaceX ha contemplato l’ipotesi che il viaggio della navicella venga interrotto in caso di parametri non adeguati.