Sbranati dai pitbull raccolta di firme Sanzioni pesanti a chi li lascia liberi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Siena, 13 ottobre 2024 – L’assalto deia due cani, mortia Pianella, uno subito e l’altro qualche giorno dopo in clinica, ha scatenato la reazione di chi ama gli animali. E fatto scattare una petizione su Change.org perché non accadano ancora aggressioni come quelle di fine settembre. Unadiche il proprietario dei levrieri uccisi, Paolo Rappuoli, sostiene con forza. Ha raggiunto quasi le 1300. “I due levrieri spagnoli, notoriamente molto miti, sono gli ultimi di una troppo lunga lista di animali aggrediti e massacrati daincustoditi; nel caso specifico, da 4 pit bull che giravanoin branco mentre i due levrieri erano al guinzaglio”, si legge nella petizione on line.