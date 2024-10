Festival del Paesaggio di Anacapri, nel centro storico fino al 28 ottobre le opere di artisti italiani e stranieri (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Festival del Paesaggio di Anacapri e Villa San Michele annunciano la proroga di “L’animale che dunque sono”, VIII edizione del Festival. fino al 28 ottobre 2024, gli spazi di Villa San Michele e il centro storico di Anacapri tornano a essere abitati dalle opere di artiste e artisti italiani e internazionali con l’VIII edizione del Festival del Paesaggio di Anacapri, un progetto ideato e curato da Arianna Rosica e Gianluca Riccio, promosso dall’associazione Il Rosaio-Arte e cultura contemporanea, organizzato con il sostegno di Fondazione Axel Munthe/Villa San Michele, e realizzato grazie al supporto di Seda e Capri Palace Jumeirah, con il contributo del Comune di Anacapri. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ildeldie Villa San Michele annunciano la proroga di “L’animale che dunque sono”, VIII edizione delal 282024, gli spazi di Villa San Michele e ilditornano a essere abitati dalledi artiste ee internazionali con l’VIII edizione deldeldi, un progetto ideato e curato da Arianna Rosica e Gianluca Riccio, promosso dall’associazione Il Rosaio-Arte e cultura contemporanea, organizzato con il sostegno di Fondazione Axel Munthe/Villa San Michele, e realizzato grazie al supporto di Seda e Capri Palace Jumeirah, con il contributo del Comune di

Mostre - Festival del Paesaggio di Anacapri - “L’animale che dunque sono” - In concomitanza con la sua VIII edizione, il Festival del Paesaggio estende le proprie collaborazioni internazionali: si rinnova la partnership con l’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma “CM Lerici” avviata lo scorso anno con il progetto di Matteo Nasini, e prende il via una collaborazione con l’Istituto di Cultura di New Delhi diretta da Andrea Anastasio che ospiterà nell’inverno del 2025 ... (Ildenaro.it)