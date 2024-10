Daniele Rezza, chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. Sono le 12.20 di ieri, stazione di Alessandria. Il diciannovenne Daniele Rezza è stato appena fermato dagli agenti della Polfer per un normale controllo: i poliziotti gli riconsegnano i documenti e lo mandano via. Lui percorre pochi passi, poi si volta di scatto e si avvicina: “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. Il delitto La rapina Chi è e cosa fa Le indagini La dinamica L’aggressione L’arma Il delitto Gli investigatori impiegano poco a collegare quella confessione a un delitto che il giorno prima ha monopolizzato l’attenzione di siti e quotidiani. Ilgiorno.it - Daniele Rezza, chi è il 19enne che ha ucciso Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ottobre 2024 – “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. Sono le 12.20 di ieri, stazione di Alessandria. Il diciannovenneè stato appena fermato dagli agenti della Polfer per un normale controllo: i poliziotti gli riconsegnano i documenti e lo mandano via. Lui percorre pochi passi, poi si volta di scatto e si avvicina: “Ho fatto una cazzata a Rozzano”. Il delitto La rapina Chi è e cosa fa Le indagini La dinamica L’aggressione L’arma Il delitto Gli investigatori impiegano poco a collegare quella confessione a un delitto che il giorno prima ha monopolizzato l’attenzione di siti e quotidiani.

