Tale e Quale Show 2024 | Verdiana vince la quarta puntata

(Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo trionfo a: grazie all’interpretazione di Antonella Ruggiero,ha vinto infatti ladelntdi Rai1. Un primo posto che arriva a due settimane esatte da quello raggiunto con l’imitazione di Celine Dion.: tutte le performance dellaDopo essersi esibita sulle note di Ti sento,ha estasiato tutta la giuria. L’ospite Geppi Cucciari si è complimentata con lei: pur mettendola al secondo posto della sua classifica come Alessia Marcuzzi, l’ha definita, infatti, di “un altro pianeta“. Un parere condiviso da Malgioglio, ilsi è chiesto permotivo la cantante non abbia avuto tanto successo nella sua carriera. Sul podio, insieme a, Kelly Joyce nei panni di Tina Turner in Proud Mary e Simone Annicchiarico, connte in Start me up di Mick Jagger.