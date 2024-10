Rugby: Wxv. Italia batte Sudafrica e conquista qualifica alla World Cup (Di sabato 12 ottobre 2024) La squadra di Raineri ha rimontato per due volte, vincendo 23-19 ROMA - L'Italia chiude il WXV con 2 vittorie su 3, conquistando il successo anche contro il Sudafrica per 23-19 dopo una partita molto combattuta e un'altra grande prova difensiva nel finale. La squadra di Raineri rimonta per due volte Ilgiornaleditalia.it - Rugby: Wxv. Italia batte Sudafrica e conquista qualifica alla World Cup Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La squadra di Raineri ha rimontato per due volte, vincendo 23-19 ROMA - L'chiude il WXV con 2 vittorie su 3,ndo il successo anche contro ilper 23-19 dopo una partita molto combattuta e un'altra grande prova difensiva nel finale. La squadra di Raineri rimonta per due volte

