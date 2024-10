Ilfattoquotidiano.it - No Tav, filo spinato dopo lo sgombero. Viaggio in Valsusa tra chi rifiuta gli espropri e lotta contro il ddl sicurezza: “Hanno paura di chi protesta”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Inlo Stato mostra il suo volto peggiore. E con il ddldimostra di averedi chi”. Lo dicono i militanti del movimento No Tav che da oltre trent’anninoquella che definiscono come “grande opera inutile”. L’ultima tappa di questaè avvenuta all’inizio della settimana quando le forze dell’ordinesgomberato il presidio di San Giuliano. Un terreno che nel 2012 era stato acquistato collettivamente da oltre mille No Tav con l’idea di creare delle “barricate di carta” e provare a difendere la propria terra. Ma nella notte tra domenica e lunedì “il terreno è stato occupato dalle forze dell’ordine chesparato centinaia di lacrimogeni”. Alcuni di questi anche ad “altezza uomo” come denunciano in un video i No Tav.