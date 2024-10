“Mediaset ha deciso”. Temptation Island, clamoroso colpo di scena a poco dall’ultima puntata (Di sabato 12 ottobre 2024) Temptation Island, decisione a sorpresa di Mediaset. Un clamoroso colpo di scena ha appena coinvolto il programma condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5. La notizia sarebbe già stata comunicata al conduttore. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda di Cologno Monzese, ma l’indiscrezione ha iniziato a circolare online da alcune ore, suscitando diverse reazioni. Inevitabilmente, anche il pubblico dovrà essere informato. Mentre sicuramente il conduttore è già stato informato. Per i telespettatori si tratta di qualcosa di totalmente inaspettato. Un pubblico numerosissimo: il programma, che mette alla prova l’amore di alcune coppie, sta infatti riscuotendo un grande successo. Sia l’edizione estiva trasmessa a giugno che quella autunnale hanno ottenuto ascolti record. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024), decisione a sorpresa di. Undiha appena coinvolto il programma condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5. La notizia sarebbe già stata comunicata al conduttore. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’azienda di Cologno Monzese, ma l’indiscrezione ha iniziato a circolare online da alcune ore, suscitando diverse reazioni. Inevitabilmente, anche il pubblico dovrà essere informato. Mentre sicuramente il conduttore è già stato informato. Per i telespettatori si tratta di qualcosa di totalmente inaspettato. Un pubblico numerosissimo: il programma, che mette alla prova l’amore di alcune coppie, sta infatti riscuotendo un grande successo. Sia l’edizione estiva trasmessa a giugno che quella autunnale hanno ottenuto ascolti record.

