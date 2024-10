Inter, senti Dumfries: “Rinnovo? Dettagli da sistemare, spero di firmare presto”|Calciomercato (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-11 15:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Denzel Dumfries torna a parlare dalla sua Olanda. E si rivolge all’Inter, la squadra nella quale milita dall’estate 2021 e alla quale si appresta a legarsi fino a giugno 2027, non appena l’intesa sul Rinnovo contrattuale concordato con la società dopo mesi di trattative verrà messa nero su bianco. Le parti hanno concordato la duranta del nuovo accordo e la cifra che il classe ’97 andrà a percepire, ossia di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un adeguamento importante rispetto ai 2,5 milioni precedentemente pattuiti e che è il premio per un rendimento che negli ultimi tre anni lo hanno portato, dall’alto dei suoi 12 gol e 20 assist (fonte Transfermarkt), a contribuire alla conquista di uno Scudetto e altre 5 coppe durante la gestione di Simone Inzaghi. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-11 15:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Denzeltorna a parlare dalla sua Olanda. E si rivolge all’, la squadra nella quale milita dall’estate 2021 e alla quale si appresta a legarsi fino a giugno 2027, non appena l’intesa sulcontrattuale concordato con la società dopo mesi di trattative verrà messa nero su bianco. Le parti hanno concordato la duranta del nuovo accordo e la cifra che il classe ’97 andrà a percepire, ossia di 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un adeguamento importante rispetto ai 2,5 milioni precedentemente pattuiti e che è il premio per un rendimento che negli ultimi tre anni lo hanno portato, dall’alto dei suoi 12 gol e 20 assist (fonte Transfermarkt), a contribuire alla conquista di uno Scudetto e altre 5 coppe durante la gestione di Simone Inzaghi.

