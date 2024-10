.com - Carl Lewis contro Trump, scarabocchia la sua foto e lancia Harris: “Ce la faremo”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passa il tempo, manon smette di interessarsi ai grandi temi della politica. Nove volte oro olimpico,è sempre stato in prima linea per i diritti civili, in particolarele discriminazioni razziali. Con le elezioni americane che si avvicinano, l’ex velocista statunitense ha fatto capire piuttosto chiaramente per chi voterà. Ospite al Festival dello Sport di Trento, aè stata mostrata unadi Donald, candidato del partito repubblicano alla presidenza. Il Figlio del Vento ha preso la, si è fatto passare una penna e hato disegnando due corna da diavolo sulla fronte del tycoon, prima di strappare in due la