Ilrestodelcarlino.it - ‘Ottobre Rodigino’, ecco il programma: dalle mostre alla tradizionale fiera

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Rovigo, 11 ottobre 2024 - Unricco di iniziative culturali, con appuntamenti in Pescheria e in Gran Guardia,, incontri, esposizioni, musica: torna i tanto attesi eventi che animeranno l’autunno in città e che culminerà con la. E’ stato presentato il manifesto della 541^d’ottobre che si terrà dal 19 al 22 ottobre. Nell’immagine a colori un taglio del nastro con uno spaccato dellacon la presenza affollata di persone, la bandiera rosso blu del Rugby Rovigo e anche l’immagine divenuta ‘consueta’, quella del gatto Rossini, ormai simbolo della città Rodigina. Ladi Rovigo è gestita dal Consorzio Fieristi Polesani (Co. Fi. Po.) e da Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, con il patrocinio del Comune di Rovigo.