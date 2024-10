Foie gras coltivato? Nei ristoranti inglesi potrebbe arrivare nei prossimi anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un Foie gras cruelty-free è possibile, è quello coltivato da Gourmey, azienda specializzata in prodotti gourmet sostenibili fatti con cellule animali non ogm. Come il patè di fegato d’oca, che potrebbe presto essere una realtà nei ristoranti britannici, se la Food Standards Agency, l’agenzia che si occupa delle norme di sicurezza alimentare nel Regno Unito, riterrà soddisfacenti gli standard qualitativi della produzione. Per tutti questi controlli, il governo ha stanziato 1,6 milioni di sterline affinché venga sviluppato un efficace processo di valutazione della sicurezza alimentare. Gamberorosso.it - Foie gras coltivato? Nei ristoranti inglesi potrebbe arrivare nei prossimi anni Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uncruelty-free è possibile, è quelloda Gourmey, azienda specializzata in prodotti gourmet sostenibili fatti con cellule animali non ogm. Come il patè di fegato d’oca, chepresto essere una realtà neibritci, se la Food Standards Agency, l’agenzia che si occupa delle norme di sicurezza alimentare nel Regno Unito, riterrà soddisfacenti gli standard qualitativi della produzione. Per tutti questi controlli, il governo ha stanziato 1,6 milioni di sterline affinché venga sviluppato un efficace processo di valutazione della sicurezza alimentare.

