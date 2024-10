Ilfattoquotidiano.it - Confindustria chiama, Urso risponde: gli affitti dei lavoratori neo assunti li pagheremo noi con i soldi pubblici

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Poiché le imprese riunite innon ne vogliono sapere di alzare gli stipendi, giàtra i più bassi d’Europa, gliaidi cui hanno bisogno linoi. Alla richiesta del presidente degli industriali Emanuele Orsini, il ministro Adolfo“presente!”. Parlando della legge di bilancio in lavorazione, giovedìha precisato che “sarà reso strutturale il taglio del cuneo fiscale” e che “ci sarà il piano casa che è la prima cosa che ha chiesto il presidente diOrsini quando è stato eletto”. Il fatto che lo Stato usi idei contribuenti per sobbarcarsi una parte delle spese per la casa dei, in concreto non è altro che l’ennesimo sussidio concesso alle imprese del paese.