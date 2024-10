Anche gli italiani hanno archiviato gli Europei: Italia-Belgio è il match più visto dell’era Spalletti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieri Italia-Belgio è terminata 2-2. Nonostante la Nazionale di Luciano Spalletti non abbia centrato la vittoria in Nations League, è stata la partita più vista in tv dell’era del ct esclusi gli Europei. Italia-Belgio da record: il match più visto dell’era Spalletti, esclusi gli Europei I dati auditel usciti stamani annunciano che su Rai 1 il match è stato seguito da 7.095.000 milioni di telespettatori per uno share del 33,5%. Numeri più alti rispetto al match contro la Francia che invece registrò circa 5 milioni e mezzo di telespettatori e lo share totale al 31,1%. Quello della partita di ieri è uno dei risultati più alti mai registrati per una gara di Nations League. C’è stato inoltre un picco del 36,5% di share negli ultimi minuti di match, con quasi 8 milioni di telespettatori. Il ct nel post-partita: «Ci sono episodi che cambiano le partite. Ilnapolista.it - Anche gli italiani hanno archiviato gli Europei: Italia-Belgio è il match più visto dell’era Spalletti Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ieriè terminata 2-2. Nonostante la Nazionale di Lucianonon abbia centrato la vittoria in Nations League, è stata la partita più vista in tvdel ct esclusi glida record: ilpiù, esclusi gliI dati auditel usciti stamani annunciano che su Rai 1 ilè stato seguito da 7.095.000 milioni di telespettatori per uno share del 33,5%. Numeri più alti rispetto alcontro la Francia che invece registrò circa 5 milioni e mezzo di telespettatori e lo share totale al 31,1%. Quello della partita di ieri è uno dei risultati più alti mai registrati per una gara di Nations League. C’è stato inoltre un picco del 36,5% di share negli ultimi minuti di, con quasi 8 milioni di telespettatori. Il ct nel post-partita: «Ci sono episodi che cambiano le partite.

Nations League - pareggio tra Italia e Belgio : all’Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo - L’Olimpico di Roma ospita la terza giornata di Nations League che vede contrapposte Italia e Belgio. L'articolo Nations League, pareggio tra Italia e Belgio: all’Olimpico finisce 2-2. . Ma il match prende una svolta negativa per gli Azzurri un quarto d’ora più tardi: l’arbitro espelle Pellegrini per un fallo su Theate al 40?. (Open.online)