Puntomagazine.it - Terzo giorno del Back To School al Benevento Social Film Festival ArTelesia

(Di giovedì 10 ottobre 2024): al Teatro Comunale “V. Emmanuele” si è svolta la terza giornata del “To, 09.10.2024 – Si è svolta ieri mattina presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele” dila terza giornata del “To”, nell’ambito della XVI edizione del. Protagonisti della mattinata gli alunni degli Istituti Comprensivi “Pascoli” e “Mazzini” di, che hanno partecipato in veste di giurati per la sezione “& University”, valutando i cortometraggi in concorso. La giornata è stata caratterizzata anche da momenti di riflessione e dibattito sull’Intelligenza Artificiale. Nel pomeriggio, si è tenuto il corso introduttivo “Intelligenza artificiale per la sceneggiatura”, condotto da Andrea Traina e il Prof. Carlo Mazzone.