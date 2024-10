Liberoquotidiano.it - Tagli e fisco equo: la vera sfida di questo governo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nessun leader del centrodestra dimentica una grande lezione di Silvio Berlusconi: non aumentare le tasse sulla casa. Il fondatore di Forza Italia amava dire Quand le bâtiment va, tout va, quando l'edilizia tira, l'economia va bene. Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini hanno fatto di questa lezione un faro. Pensare che i conservatori possano agire con la leva fiscale sulle abitazioni degli italiani è ridicolo, sarebbe un suicidio e, per quanto la politica sia sorprendente,non accadrà . La sinistra parla di aumento delle tasse rivelando in realtà grande ignoranza in materia, o meglio una perfetta conoscenza del mestiere dei gabellatori, ma una scarsa pratica della realtà sociale, dove gli italiani sono per l'80% proprietari dell'abitazione.