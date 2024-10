Mister Movie | Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan in trattative per la serie di Guy Ritchie “The Associate” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La nuova serie The Associate, diretta da Guy Ritchie, sembra essere pronta a un cast stellare con l’entrata di Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan. Le trattative per l’ingresso di questi attori sono entrate nella fase finale, promettendo di portare una forte carica drammatica alla serie. Un cast di star per la serie The Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan in trattative per la serie di Guy Ritchie “The Associate” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La nuovaThe, diretta da Guy, sembra essere pronta a un cast stellare con l’entrata di Tom. Leper l’ingresso di questi attori sono entrate nella fase finale, promettendo di portare una forte carica drammatica alla. Un cast di star per laThe

Tom Hardy - Helen Mirren e Pierce Brosnan in trattative finali per il nuovo film di Guy Ritchie - it - Da chi il cinema lo ama. Mirren e Brosnan interpreterebbero rispettivamente la matriarca e il patriarca della famiglia criminale, a quanto si dice. LEGGI ANCHE – Colin Firth entra nel cast di Young Sherlock di Guy Ritchie Hardy è candidato per il ruolo di Harry, il faccendiere, un uomo tanto pericoloso quanto bello. (Cinefilos.it)

Tom Hardy - Helen Mirren e Pierce Brosnan : cast all star per la nuova serie di Guy Ritchie - L'interprete di Venom Tom Hardy, la sempreverde Helen Mirren e l'ex James Bond Pierce Brosnan potrebbero ben presto ritrovarsi sull'adrenalinico set del regista di The Snatch per raccontare la storia di due generazioni di gangster, dei loro affari di famiglia, delle complesse relazioni che li vedono collegati e dell'uomo che viene contattato per risolvere i loro problemi. (Movieplayer.it)