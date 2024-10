Anticipazionitv.it - Mare Fuori, uno dei personaggi storici ritorna nella serie? La decisione degli autori

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano le riprese della nuova stagione di, la quale debutterà su Rai Play all’inizio del mese di febbraio. In attesa di scoprire quando andrà in onda sul piccolo schermo in chiaro, l’attenzione si concentra sulla trama del capitolo in arrivo. E’ stato già affermato che ci saranno tante new entry e molti addii importanti. La storia cambierà e verranno inseriti nuovi dettagli, ma potrebbe esserci anche un grande ritorno inaspettato. Stiamo parlando di Filippo detto O’Chiattillo interpretato da Nicolas Maupas.: O’Chiattilo torna a Napoli? Da qualche settimana a questa parte ci sono un po’ di malumori intorno alla nuova stagione di. Il motivo è presto detto ed è legato ai tanti cambiamenti nel cast. Molti protagonisti sono andati via e altri lasceranno nei primi episodi del nuovo capitolo per far posto ad alcune new entry.