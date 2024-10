Io me ne vado E Stefano De Martino lascia lo studio di Affari tuoi | la concorrente ha ‘esagerato’

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)Deè uscito dallonell’ultima puntata andata in onda. Ma andiamo con ordine. Mercoledì 9 ottobre ha giocato Alessia dalla Calabria con il pacco numero numero 1. Lasi è fatta accompagnare dalla sorella Federica e tutta la partita è stata piena di colpi di scena. La, originaria di Rossano Calabro, nella vita fa la fisioterapista: “Ho dovuto sempre sudare per ottenere qualcosa. La fortuna non mi appartiene”. E sia lei che la sorella si sono molto dilungate nei saluti ai colleghi: “Vorrei salutare il mio fidanzato che amo tantissimo, si chiama Gaetano”. E ancora, quelli ai familiari come la zia: “Ha 91 anni, salutala tu”. “Un bacio a zia Ninetta. Volete salutare qualcun altro? Noi potremmo fare tutta la puntata così. Salutiamo tutti, poi tra quaranta minuti apriamo il pacco e quello che c’è c’è”.