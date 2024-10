S’intitola “Ischia” (feat. Peppino Di Capri) il secondo singolo dei Fitness Forever che anticipa il nuovo album (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (feat. Calcutta) la band Fitness Forever pubblica il secondo singolo “Ischia” (qui la copertina) che anticipa il prossimo album previsto per l’8 novembre. La release date del singolo, che vede la partecipazione straordinaria di Peppino Di Capri, è prevista per il giorno 9 ottobre. Clicca per ascoltare su Spotify/Deezer/Amazon/Bandcamp/Apple Music o YouTube Il quarto album dei Fitness Forever verrà pubblicato dalla label madrilena Elefant Records con distribuzione internazionale affidata ad Altafonte. Anche per questo nuovo singolo dei Fitness Forever c’è un featuring d’eccezione: lo chansonnier italiano per eccellenza, un mito vivente: Peppino Di Capri. Anteprima24.it - S’intitola “Ischia” (feat. Peppino Di Capri) il secondo singolo dei Fitness Forever che anticipa il nuovo album Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDopo la pubblicazione del“A vele spiegate” (. Calcutta) la bandpubblica il” (qui la copertina) cheil prossimoprevisto per l’8 novembre. La release date del, che vede la partecipazione straordinaria diDi, è prevista per il giorno 9 ottobre. Clicca per ascoltare su Spotify/Deezer/Amazon/Bandcamp/Apple Music o YouTube Il quartodeiverrà pubblicato dalla label madrilena Elefant Records con distribuzione internazionale affidata ad Altafonte. Anche per questodeic’è unuring d’eccezione: lo chansonnier italiano per eccellenza, un mito vivente:Di

