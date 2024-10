Amica.it - Sanremo 2025: Alessandro Cattelan conduce Sanremo Giovani e DopoFestival

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)riparte dal pre e dal post Sanrem0. Carlo Conti ha annunciato in diretta al TG1 che il conduttore di Tortona, 44 anni, sarà al timone di una doppia conduzione: quella die del. GUARDA LE FOTO 11 momenti indimenticabili di: beauty look sconvolgenti che hanno fatto la storiaLa sfida delle nuove proposte sarà un vero e proprio talent show in cinque appuntamenti, in seconda serata su Rai 2, dal 12 novembre al 10 dicembre, dove saranno selezionati gli emergenti che avranno l’opportunità di esibirsi sul palco del Teatro Ariston. La finalissima è in programma il 18 dicembre, in prima serata su Rai 1, con– Sarà