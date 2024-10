Lautaro Martinez con l’Argentina a Miami. Partita a rischio, le ultime (Di mercoledì 9 ottobre 2024) l’Argentina di Lautaro Martinez si trova in questo momento a Miami dove incombe il pericolo dell’uragano Milton. Le previsioni mettono al sicuro la nazionale, ma la Partita è rischio. SITUAZIONE – Lionel Scaloni ha spiegato poche ore fa la situazione dell’Argentina, che domani alle ore 23 italiane giocherà la Partita contro il Venezuela a Maturin. Per arrivare a destinazione però la nazionale di Lautaro Martinez ha dovuto raggiungere Miami per prendere il volo che farà scalo in Colombia prima di atterrare in Venezuela. Il giro è complicato, soprattutto se c’è un uragano in arrivo. L’uragano Milton colpirà a breve la Florida, quindi anche Miami. Argentina e Lautaro Martinez a Miami, le ultime PERICOLO – Secondo Tyc Sports non ci dovrebbero essere comunque problemi relativamente al match di domani per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Inter-news.it - Lautaro Martinez con l’Argentina a Miami. Partita a rischio, le ultime Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)disi trova in questo momento adove incombe il pericolo dell’uragano Milton. Le previsioni mettono al sicuro la nazionale, ma la. SITUAZIONE – Lionel Scaloni ha spiegato poche ore fa la situazione del, che domani alle ore 23 italiane giocherà lacontro il Venezuela a Maturin. Per arrivare a destinazione però la nazionale diha dovuto raggiungereper prendere il volo che farà scalo in Colombia prima di atterrare in Venezuela. Il giro è complicato, soprattutto se c’è un uragano in arrivo. L’uragano Milton colpirà a breve la Florida, quindi anche. Argentina e, lePERICOLO – Secondo Tyc Sports non ci dovrebbero essere comunque problemi relativamente al match di domani per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

