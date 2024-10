Il coro Lis dell'istituto "Piero della Francesca" trasforma il silenzio in musica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i 27 cori scolastici, che quest’anno parteciperanno alla terza edizione di Cori in Circolo, la rassegna di cori scolastici della Toscana, che si svolgerà dal 8 al 12 ottobre presso il Circolo Artistico, con esibizioni pomeridiane e serali, vi è anche il coro della primaria “Marco Polo” di San Arezzonotizie.it - Il coro Lis dell'istituto "Piero della Francesca" trasforma il silenzio in musica Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tra i 27 cori scolastici, che quest’anno parteciperanno alla terza edizione di Cori in Circolo, la rassegna di cori scolasticia Toscana, che si svolgerà dal 8 al 12 ottobre presso il Circolo Artistico, con esibizioni pomeridiane e serali, vi è anche ila primaria “Marco Polo” di San

La terza edizione di Cori in Circolo - Arezzo, 8 ottobre 2024 – Tra i 27 cori scolastici, che quest’anno parteciperanno alla terza edizione di Cori in Circolo, la rassegna di cori scolastici della Toscana, che si svolgerà dal 8 al 12 ottob ... (lanazione.it)

‘La musica si fa a scuola’. Harmonia Gentium promuove la musica corale nelle scuole - Si tratta di un'iniziativa che unisce giovani talenti attraverso la musica corale e promuove scambi culturali di valore. (lecconotizie.com)

Tornano i Cori in Circolo. Ottocento voci all’Artistico - La terza edizione di Cori in Circolo ad Arezzo vede la partecipazione di 27 cori scolastici provenienti da varie province toscane. L'evento, organizzato per promuovere il canto corale tra i giovani, s ... (lanazione.it)