Quel filo rosso che lega il giallo del suicidio Pace all'inchiesta sui dossier (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è un mistero che incrocia l'inchiesta sugli spioni. Un grande giallo che si riapre proprio nel momento in cui il team di Striano & Co effettuava le intrusioni illecite per dare la caccia a Matteo Salvini, in Quell'estate in cui il leader della lega era sotto attacco per i porti chiusi. È allora che il finanziere Pasquale Striano setacciava le Sos, inviate regolarmente agli amici giornalisti di Domani, per creare lo scandalo dei 49 milioni. E in quegli stessi giorni era tornato stranamente all'attenzione del gruppo del finanziere il suicidio di Omar Pace, il colonnello della Guardia di Finanza che la mattina dell'11 aprile 2016 si era ucciso con un colpo di pistola, nel suo ufficio alla Dia di Roma. Iltempo.it - Quel filo rosso che lega il giallo del suicidio Pace all'inchiesta sui dossier Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C'è un mistero che incrocia l'sugli spioni. Un grandeche si riapre proprio nel momento in cui il team di Striano & Co effettuava le intrusioni illecite per dare la caccia a Matteo Salvini, inl'estate in cui il leader dellaera sotto attacco per i porti chiusi. È allora che il finanziere Pasquale Striano setacciava le Sos, inviate regolarmente agli amici giornalisti di Domani, per creare lo scandalo dei 49 milioni. E in quegli stessi giorni era tornato stranamente all'attenzione del gruppo del finanziere ildi Omar, il colonnello della Guardia di Finanza che la mattina dell'11 aprile 2016 si era ucciso con un colpo di pistola, nel suo ufficio alla Dia di Roma.

Il secolo della radio. Quell’appartamento trasformato in studio. Il giallo della prima voce - E fu la consacrazione e il riscatto del genio Guglielmo Marconi, che agli inizi della carriera di giovane inventore fu snobbato dall’Italia e valorizzato dall’Inghilterra. Prima partita con diretta radio in una giornata di gelo artico, 13 dicembre 1931. Proibita l’emozione. Sono le ore 21 del 6 ... (Quotidiano.net)

Giallo della maestra Carmen - morta a 45 anni : tutto quello che sappiamo finora - Eseguita l’autopsia sul corpo di Carmela Girasole, conosciuta anche come Carmen, la maestra di 45 anni morta in ospedale al Civile a seguito di un probabile aneurisma: per quanto accaduto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale e ha iscritto nel registro dei fatti di... (Bresciatoday.it)

Montero - quelle parole al miele per la “Next Gen” giallorossa - Al “Ciro Vigorito” la sua truppa di sbarbatelli è stata presa letteralmente a pallonate dal Benevento, squadra dall’età media tra le più basse del girone ma capace di attestarsi in vetta alla classifica. . it. Tempo di lettura: 2 minutiPaolo Montero, tecnico della Juventus Next Gen nella sua ... (Anteprima24.it)