Premio Nobel, le 5 migliori ricerche nella scienza che non hanno vinto (Di martedì 8 ottobre 2024) Con l'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton, manca solo la chimica per completare nel 2024 il terzetto composto anche dal riconoscimento per la medicina. È notoriamente difficile prevedere i potenziali vincitori, tanto che nemmeno l'analisi dettagliata di Clarivate Analytics ci ha finora preso. Tuttavia, come ha spiegato la Cnn, diversi studi degni del Premio non sono ancora stati presi in considerazione da Stoccolma, pur avendo avuto un impatto considerevole sulla quotidianità della popolazione mondiale. Premio Nobel, le 5 migliori ricerche nella scienza che non hanno vinto La prima mappatura del genoma umano completata nel 2003 Fra i progetti candidati al Premio Nobel più discussi negli anni c'è la prima mappatura del genoma umano, avviata nel 1990 e completata solamente all'alba del XXI secolo.

