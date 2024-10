Kate Middleton ritorna al lavoro con un gesto toccante (Di martedì 8 ottobre 2024) Kate Middleton ritorna al lavoro con un gesto toccante Incontro emozionante di Kate Middleton con la giovane fotografa Liz Hatton Kate Middleton è tornata ai suoi impegni pubblici dopo aver completato il ciclo di chemioterapia. La principessa del Galles ha scelto di ricominciare in un modo che ha commosso profondamente molti, accogliendo al castello di Windsor Liz Hatton, una giovane fotografa di 16 anni che sta affrontando una dura battaglia contro un tumore raro e aggressivo. Le immagini dell’incontro, condivise sui profili sociali ufficiali della coppia reale, mostrano Kate che abbraccia calorosamente Liz, in un momento carico di emozione e significato. Bollicinevip.com - Kate Middleton ritorna al lavoro con un gesto toccante Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di martedì 8 ottobre 2024)alcon unIncontro emozionante dicon la giovane fotografa Liz Hattonè tornata ai suoi impegni pubblici dopo aver completato il ciclo di chemioterapia. La principessa del Galles ha scelto di ricominciare in un modo che ha commosso profondamente molti, accogliendo al castello di Windsor Liz Hatton, una giovane fotografa di 16 anni che sta affrontando una dura battaglia contro un tumore raro e aggressivo. Le immagini dell’incontro, condivise sui profili sociali ufficiali della coppia reale, mostranoche abbraccia calorosamente Liz, in un momento carico di emozione e significato.

