In Toscana il 56% delle famiglie nel 2023 ha rinunciato alle cure

In Toscana, il 5,6% delle famiglie nel 2023 ha rinunciato alle cure (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Nella nostra regione, il 5,6% delle famiglie lo scorso anno ha dovuto rinunciare alle prestazioni sanitarie. Un dato preoccupante, pur se sotto la media italiana del 7,6% e in diminuzione rispetto al 2022, quando era stato del 6,8%. A dircelo è il settimo rapporto Gimbe sul Servizio Sanitario nazionale, presentato oggi. Per quanto riguarda il personale sanitario, il rapporto segnala che nel 2022 in Toscana erano presenti 2,53 medici dipendenti ogni mille abitanti, un dato che colloca la regione al secondo posto in Italia (media nazionale 2,11). La presenza di infermieri si attesta su 6,25 ogni mille abitanti (media Italia 5,13), mentre il rapporto infermieri/medici dipendenti è pari a 2,47, leggermente sopra la media nazionale di 2,44. Per quanto concerne gli obiettivi del Pnrr, le case di comunità rappresentano una delle sfide principali. Lanazione.it - In Toscana, il 5,6% delle famiglie nel 2023 ha rinunciato alle cure Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Nella nostra regione, il 5,6%lo scorso anno ha dovuto rinunciareprestazioni sanitarie. Un dato preoccupante, pur se sotto la media italiana del 7,6% e in diminuzione rispetto al 2022, quando era stato del 6,8%. A dircelo è il settimo rapporto Gimbe sul Servizio Sanitario nazionale, presentato oggi. Per quanto riguarda il personale sanitario, il rapporto segnala che nel 2022 inerano presenti 2,53 medici dipendenti ogni mille abitanti, un dato che colloca la regione al secondo posto in Italia (media nazionale 2,11). La presenza di infermieri si attesta su 6,25 ogni mille abitanti (media Italia 5,13), mentre il rapporto infermieri/medici dipendenti è pari a 2,47, leggermente sopra la media nazionale di 2,44. Per quanto concerne gli obiettivi del Pnrr, le case di comunità rappresentano unasfide principali.

Edilizia sociale - salve le case di 28 famiglie in affitto a canone agevolato : gli alloggi pignorati a Consabit comprati dal Fondo Housing Toscana - Gli alloggi Consabit di via Giolitti, pignorati in seguito a un debito contratto dalla società in fallimento e che rischiavano di finire in vendita all'asta, resteranno nelle disponibilità delle 28 famiglie che ci vivono in affitto a canone agevolato. Si chiude così una complicata vicenda... (Livornotoday.it)

Toscana - nido gratis : ecco le famiglie che possono fare domanda alla Regione - i requisiti - Per questo in quei 14 giorni sarà possibile, per le famiglie che possiedono un Isee minore di 35mila euro, fare domanda per ottenere la gratuità del servizio. "In questo modo vogliamo diffondere ancora di più una misura dalla grande valenza educativa, che si basa su un principio: il nido deve ... (Lanazione.it)

“Libro Sospeso” - un progetto per aiutare le famiglie in difficoltà con figli in età scolare. L’iniziativa in Toscana - . Il Comune di Grosseto ha lanciato il progetto "Libro Sospeso", un'iniziativa volta a riflettere sul concetto del dono e a offrire una seconda vita ai libri di testo che non sono più necessari a chi li possedeva. L'articolo “Libro Sospeso”, un progetto per aiutare le famiglie in difficoltà con ... (Orizzontescuola.it)