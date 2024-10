Gamberorosso.it - Il Primitivo di Manduria guarda alla versione rosata. Confermata Novella Pastorelli alla guida del Consorzio

(Di martedì 8 ottobre 2024)è stata riall’unanimità e per acclamazionedeldi tutela deldi. Si tratta del secondo mandato, nell'anno che celebra il 50esima anniversario della Doc salentina, estesa per cinquemila ettari in 18 comuni delle province di Taranto e di Brindisi. I produttori, in attesa di concludere una vendemmia 2024 che si preannuncia di scarsa quantità (-40%) ma di qualità molto alta, stanno vivendo un momento delicato e hanno dato nuovamente fiducia, avvocato ed esperta di diritto vitivinicolo. Al suo fianco, ci saranno Roberto Erario e Salvatore Mero, espressione dei viticoltori: una scelta, fa sapere il, che nasce dnecessità di prestare maggiore attenzione a questa categoria della filiera produttiva.