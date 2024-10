Arrestato per gli scontri nel corteo pro Palestina, il giovane ai domiciliari: “Trovato in mezzo, sono stato malmenato” (Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 8 ottobre 2024 – E’ stato mandato ai domiciliari, nella sua abitazione di Monteprandone, Tiziano Lovisolo, il 24enne Arrestato sabato durante gli scontri tra polizia e giovani che manifestavano a Roma in favore della Palestina. Lovisolo è accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura della Repubblica aveva chiesto la convalida e il trasferimento in carcere, ma il giudice per le direttissime ha deciso di convalidare l’arresto disponendo i domiciliari. L’avvocato del giovane, Caterina Calia ha deciso di non commentare la decisione di ieri: “Non ho nulla da dire – ha affermato – vedremo i video per capire meglio la situazione in vista dell’udienza del 14 novembre”. Ilrestodelcarlino.it - Arrestato per gli scontri nel corteo pro Palestina, il giovane ai domiciliari: “Trovato in mezzo, sono stato malmenato” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ascoli Piceno, 8 ottobre 2024 – E’mandato ai, nella sua abitazione di Monteprandone, Tiziano Lovisolo, il 24ennesabato durante glitra polizia e giovani che manifestavano a Roma in favore della. Lovisolo è accusato di lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. La Procura della Repubblica aveva chiesto la convalida e il trasferimento in carcere, ma il giudice per le direttissime ha deciso di convalidare l’arresto disponendo i. L’avvocato del, Caterina Calia ha deciso di non commentare la decisione di ieri: “Non ho nulla da dire – ha affermato – vedremo i video per capire meglio la situazione in vista dell’udienza del 14 novembre”.

