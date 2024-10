La piaga del femminicidio un incontro a Montecatini Mia sorella ammazzata per la terza volta

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Terme, 7 ottobre 2024 – I diritti delle donne non vanno ricordati solo il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il rispetto per l’universo femminile va celebrato ogni giorno. Parola di Giulia Scalone,di Loredana, vittima di. Giulia, ieri pomeriggio nel salone Portoghesi al Tettuccio, ha inaugurato una serie di incontri organizzati nell’ambito della rassegna “Acqua in bocca ma non troppo”. Simona Peselli, direttore editoriale, intervisterà i testimoni diretti di alcuni drammi che hanno avuto come protagoniste donne sacrificate sull’altare dell’egoismo e della brutalità da uomini che sostenevano di amarle, ma ne avevano fatto soltanto un oggetto di possesso e morbosità. Titolo: “A tu per tu con la violenza”. (Lanazione.it)