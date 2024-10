La burocrazia ci costa il doppio della spesa sanitaria: il governo Meloni ha semplificato molti settori strategici (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quanto ci costa, quando costa agli italiani e alle aziende nazionali, il cattivo funzionamento della nostra macchina pubblica? Nel tira e molla di un bilancio costretto a fare i conti con la crescita economica, la sostenibilità del debito pubblico ed il sostegno alle famiglie e alle imprese, varrebbe la pena di inserire tra le sue “voci” quelle che sono le nostre debolezze “strutturali”: (la burocrazia, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione, la lentezza della giustizia civile, il deficit infrastrutturale, gli sprechi nella sanità) e da lì partire per un riordino sostanziale del nostro Sistema Paese. Secoloditalia.it - La burocrazia ci costa il doppio della spesa sanitaria: il governo Meloni ha semplificato molti settori strategici Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Quanto ci, quandoagli italiani e alle aziende nazionali, il cattivo funzionamentonostra macchina pubblica? Nel tira e molla di un bilancio costretto a fare i conti con la crescita economica, la sostenibilità del debito pubblico ed il sostegno alle famiglie e alle imprese, varrebbe la pena di inserire tra le sue “voci” quelle che sono le nostre debolezze “strutturali”: (la, i mancati pagamentipubblica amministrazione, la lentezzagiustizia civile, il deficit infrastrutturale, gli sprechi nella sanità) e da lì partire per un riordino sostanziale del nostro Sistema Paese.

Arriva il visto elettronico per il Regno Unito: costa 10 sterline, obbligatorio da aprile - Gli effetti della Brexit. L’Eta si potrà ottenere via app: durerà due anni e consentirà di soggiornare nel Paese per sei mesi ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

“Medici e pazienti sempre più abbandonati dalle politiche sanitarie della Regione” - “Le politiche sanitarie della Regione Emilia-Romagna che, ricordiamo, è l’istituzione competente sulla materia, mettono sempre più in crisi l’impegno dei ... (piacenzasera.it)

La burocrazia sottrae 238 ore ogni anno agli imprenditori italiani. Si può fare qualcosa? - Gli imprenditori sanno che servono competenze pratiche, normative e fiscali. Costituende.it propone soluzioni ai problemi più comuni ... (startupitalia.eu)