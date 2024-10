Cina: passione per gli sport stimola viaggi, spese durante vacanze (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pechino, 07 ott – (Xinhua) – A circa due mesi dalla conclusione dei Giochi olimpici di Parigi, l’entusiasmo del popolo cinese verso lo sport sta determinando un aumento dei viaggi e dei consumi durante la settimana di vacanze per la Giornata nazionale, con numerosi visitatori che si riversano negli impianti sportivi per partecipare o assistere a varie attivita’ sportive. durante la festivita’, in corso dal primo fino a oggi 7 ottobre, un club di selleria di Changchun, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Jilin, ha visto raddoppiare il numero di prenotazioni fino a superare i 100 corsi al giorno. “Oltre agli abitanti del luogo che portano i loro figli a fare corsi di equitazione, molti turisti e amanti dei cavalli provenienti da altre parti della Cina vengono a fare equitazione”, ha dichiarato Zhang Jianpeng, direttore del club. Romadailynews.it - Cina: passione per gli sport stimola viaggi, spese durante vacanze Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pechino, 07 ott – (Xinhua) – A circa due mesi dalla conclusione dei Giochi olimpici di Parigi, l’entusiasmo del popolo cinese verso losta determinando un aumento deie dei consumila settimana diper la Giornata nazionale, con numerosi visitatori che si riversano negli impiantiivi per partecipare o assistere a varie attivita’ive.la festivita’, in corso dal primo fino a oggi 7 ottobre, un club di selleria di Changchun, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Jilin, ha visto raddoppiare il numero di prenotazioni fino a superare i 100 corsi al giorno. “Oltre agli abitanti del luogo che portano i loro figli a fare corsi di equitazione, molti turisti e amanti dei cavalli provenienti da altre parti dellavengono a fare equitazione”, ha dichiarato Zhang Jianpeng, direttore del club.

