Cani da adottare e accogliere in casa per dargli l’affetto che meritano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con l’arrivo del mese di ottobre arrivano anche i primi freddi che mettono a dura prova non solo noi, ma anche i quatto zampe che si trovano a vivere senza una casa o un luogo in cui rifugiarsi. Fortunatamente molti di loro vengono accolti in strutture come i Canili e tra questi c’è anche Io Romatoday.it - Cani da adottare e accogliere in casa per dargli l’affetto che meritano Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Con l’arrivo del mese di ottobre arrivano anche i primi freddi che mettono a dura prova non solo noi, ma anche i quatto zampe che si trovano a vivere senza unao un luogo in cui rifugiarsi. Fortunatamente molti di loro vengono accolti in strutture come ili e tra questi c’è anche Io

Adamant - anche l'esordio casalingo è un trionfo : Valsugana schiantata 76-45 - Dura poco più di un quarto l’esordio casalingo di Adamant Ferrara Basket davanti ai 1.200 e passa della Bondi Arena. Un’altra prova di forza degli uomini di Benedetto contro la quotata Valsugana Basket, battuta 76-45 e mai fatta entrare in partita, a parte un piccolo passaggio a vuoto nella... (Ferraratoday.it)

Casa - prezzi sempre più su : impennata anche per gli affitti transitori - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Non ci sono solo gli affitti brevi. Nell'ultimo anno le agenzie immobiliari segnalano un vero e proprio boom anche degli affitti transitori, quelli non inferiori ai 30 giorni (in tal caso si parla appunto di 'affitto breve') e non... (Firenzetoday.it)

Europa League 2024/25 : il Manchester United trova il pari in extremis in casa del Porto - vincono Athletic Bilbao e Lione - Non decolla invece il Besiktas di Immobile, ancora sconfitto questa volta in casa: passa 3-1 l’Eintracht Francoforte grazie a Marmoush, Ebimbe e Knauff. Pareggi a reti bianche infine in Union Saint Gilloise–Bodo Glimt e in Viktoria Plzen–Ludogorets. Pareggia anche il Fenerbahce di Mourinho, 1-1 in ... (Sportface.it)