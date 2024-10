Thesocialpost.it - “Abbiamo tutti bombe in tasca?” Perché le power bank possono davvero esplodere

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Negli ultimi anni il loro uso è diffusissimo,quanti non ne possiamo fare a meno, anchele batterie dei nostri smartphone durano pochissimo e sono soggette a un continuo sovraccarico e sovrautilizzo. Parliamo delle, ovvero le ricariche per cellulari portatili. Eppure, a quanto pare, è come sequanti avessimo inuna bomba. Leggi anche: Freddo in arrivo, quando accendere i riscaldamenti evitando le multe Il caso è di nuovo scoppiato dopo che unaè esplosa nello zaino di uno studente quindicenne del secondo anno della sezione L dell’istituto alberghiero Amerigo Vespucci di Milano. Prima un boato, poi una vampata di fuoco. Attimi di panico, qualche grido, il fumo che invade l’aula. La paura coinvolge immediatamente gli oltre mille ragazzi e ragazze che frequentano l’istituto, in via Valvassori Peroni, a ridosso della ferrovia di Lambrate.