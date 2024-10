10 ore seduti? Ecco come compensare la sedentarietà e avere una vita sana (Di lunedì 7 ottobre 2024) sedentarietà? Nel 2030 la pigrizia potrebbe diventare un’epidemia e mettere in ginocchio quasi 500 milioni di persone, almeno secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha lanciato l'allarme con il suo primo rapporto sull'impatto globale della sedentarietà. I dati raccolti in 194 Paesi non mentono: stare seduti per troppo tempo è un po' come giocare a domino con la tua salute. All’inizio magari sono solo problemi leggeri, tipo una schiena meno elastica o muscoli un po’ fiacchi, ma poi si rischia grosso. Pancreas e colon potrebbero mettersi nei guai, e anche la circolazione sanguigna ne risente, portandoti dritto verso il rischio di malattie cardiovascolari. Tanto vale pensarci prima. Gqitalia.it - 10 ore seduti? Ecco come compensare la sedentarietà e avere una vita sana Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)? Nel 2030 la pigrizia potrebbe diventare un’epidemia e mettere in ginocchio quasi 500 milioni di persone, almeno secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha lanciato l'allarme con il suo primo rapporto sull'impatto globale della. I dati raccolti in 194 Paesi non mentono: stareper troppo tempo è un po'giocare a domino con la tua salute. All’inizio magari sono solo problemi leggeri, tipo una schiena meno elastica o muscoli un po’ fiacchi, ma poi si rischia grosso. Pancreas e colon potrebbero mettersi nei guai, e anche la circolazione sanguigna ne risente, portandoti dritto verso il rischio di malattie cardiovascolari. Tanto vale pensarci prima.

