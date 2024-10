Ternana-Campobasso (lunedì 07 ottobre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 6 ottobre 2024) Posticipo del girone B di Serie C con la Ternana di Abate seconda forza del torneo impegnata in casa contro il neopromosso Campobasso di Braglia. Dopo lo sfortunato esordio contro il Pescara le fere hanno messo insieme 5 vittorie in 6 partite, rimettendosi in corsa per la vetta, forti dell’attacco più prolifico del girone con 18 gol fatti, e il duo Cicerelli-Cianci a quota 5 gol ciascuno.Ci hanno messo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici (Infobetting) (Di domenica 6 ottobre 2024) Posticipo del girone B di Serie C con ladi Abate seconda forza del torneo impegnata in casa contro il neopromossodi Braglia. Dopo lo sfortunato esordio contro il Pescara le fere hanno messo insieme 5 vittorie in 6 partite, rimettendosi in corsa per la vetta, forti dell’attacco più prolifico del girone con 18 gol fatti, e il duo Cicerelli-Cianci a quota 5 gol ciascuno.Ci hanno messo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting - Ternana-Campobasso lunedì 07 ottobre 2024 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Arezzo, partitissima contro la Ternana. Al Comunale il pubblico delle grandi occasioni - Mister Troise l'ha definita una partita stimolante ed è l'aggettivo giusto. Al Comunale arriva la squadra migliore o, a volare più bassi, una delle migliori del girone. E questo basta per definire l'importanza di una gara con tanta gente sugli spalti, con tanta qualità in campo, in cui la... (Arezzonotizie)

Serie C 2024/2025: il Potenza crolla in casa contro il Trapani. Bene Atalanta U23, la Ternana ne fa 8 - RISULTATI E CLASSIFICHE Nel Girone B prosegue come prevedibile finisce in goleada tra la prima della classe Ternana e il fanalino di coda Legnago Salus: finisce addirittura 8-0 con le reti di Cicerelli(2), Carboni, Cianci, Romeo, Donnarumma, Maestrelli e Mattheus. Nel Girone C cade in casa il ... (Sportface)

Ternana scatenata, che successo contro il Pineto: finisce 3-0. Doppietta di Cianci - All. : Mirko Cudini Arbitro: Antonio Di Reda (sez. Terni, 15 settembre 2024 – Al “Liberati” si vede la Ternana migliore di questo inizio stagione. : Ignazio Abate Pineto (3-4-3): Tonti; Villa, De Santis, Dutu; Hadziosmanovic (46? Pellegrino), Amadio (Cap), Lombardi (62? Germinario), Borsoi; Del ... (Lanazione)