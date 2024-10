MotoGP Bagnaia dimezza il distacco da Martin | la volata per il Mondiale si fa rovente

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ventuno punti di vantaggio per Jorgesu Francescoalla vigilia del Gran Premio del Giappone. Dieci lunghezze di differenza al termine dello stesso. Dunque, il weekend disputato nel Paese del Sol Levante è risultato favorevole a Pecco, che hato il propriodaator. Galeotta fu la caduta del sabato in qualifica. Lo spagnolo ha pagato un prezzo salatissimo per essere finito a terra nella sessione che ha stabilito la griglia di partenza della Sprint e del Gran Premio. Dovendo partire da centro griglia, ha inevitabilmente perso tempo nelle fasi iniziali sia della garata che di quella piena. Dal punto di vista prestazionale, c’è equivalenza fra l’uno e l’altro. Anche oggi se ne è avuta una riprova evidente. Come sarebbe finita se i due fossero partiti entrambi dalla prima fila? Non lo sapremo mai e, per la verità, non conta. (Oasport)