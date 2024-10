Fiorentina-Milan 2-1 il Diavolo sbaglia due rigori e cade

(Di domenica 6 ottobre 2024)o, 6 ottobre 2024 - Da grande a piccoloil passo è breve. Due, passi: come iti (errore anche di Kean). Due, come i ko di fila in settimana: dopo Leverkusen, tasche vuote anche a Firenze. Il tutto mentre in campionato si puntava al poker di vittorie e all'aggancio al secondo posto, simboli di una rinascita ancora rimandata. Fonseca aveva battuto forte sui tasti della squadra in crescita. E dell'undici da stabilizzare. Turnover quasi azzerato, infatti: Morata a rientrare dal primo minuto e stop. Stabilità, però, non fa rima con equilibrio. Così i rossoneri partono per pressare alti, con l'ormai classico 4-2-4 in fase di non possesso. Palladino, però, aveva capito l'antifona già da qualche giorno: schieramento a specchio, uomini piazzati sulle linee di passaggio, ripartenze rapide soprattutto in corsia. Ilinvece manovra, ma senza bollicine. (Sport.quotidiano.net)