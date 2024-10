È italiana la settima vittima a Jaffa, l’Iran in allerta cancella tutti i voli (Di domenica 6 ottobre 2024) La settima vittima dell’attentato a Jaffa del primo ottobre è un uomo con doppia cittadinanza italo-israeliana, Victor Green, di 33 anni. Lo ha confermato l’ambasciata italiana a Tel Aviv in seguito ad accertamenti con l’Interpol e la polizia israeliana nel primo pomeriggio di oggi. L’unità di crisi della Farnesina ha informato i familiari più stretti della vittima in Italia. Secondo le prime informazioni, Green viveva a Tel Aviv in un rifugio per senzatetto. La conferma in merito all’identità di Green è arrivata nel primo pomeriggio dall’ambasciata italiana a Tel Aviv in seguito ad accertamenti incrociati con l’Interpol e con la polizia israeliana. L’unità di crisi della Farnesina ha contattato i familiari della vittima in Italia. A Jaffa, Victor Shimshon Green era ospite del rifugio Gagon. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ladell’attentato adel primo ottobre è un uomo con doppia cittadinanza italo-israeliana, Victor Green, di 33 anni. Lo ha confermato l’ambasciataa Tel Aviv in seguito ad accertamenti con l’Interpol e la polizia israeliana nel primo pomeriggio di oggi. L’unità di crisi della Farnesina ha informato i familiari più stretti dellain Italia. Secondo le prime informazioni, Green viveva a Tel Aviv in un rifugio per senzatetto. La conferma in merito all’identità di Green è arrivata nel primo pomeriggio dall’ambasciataa Tel Aviv in seguito ad accertamenti incrociati con l’Interpol e con la polizia israeliana. L’unità di crisi della Farnesina ha contattato i familiari dellain Italia. A, Victor Shimshon Green era ospite del rifugio Gagon. (Metropolitanmagazine)

Metropolitanmagazine - È italiana la settima vittima a Jaffa l’Iran in allerta cancella tutti i voli

“Settimana nazionale Sentiero Italia CAI per la Scuola italiana”: al via con 21 sezioni CAI e scuole secondarie di secondo grado - L'iniziativa, organizzata dal Cai Scuola e patrocinata dai Ministeri del Turismo e dell'Ambiente, ASviS, Uncem, Federparchi e Anci, mira a far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni il Sentiero Italia CAI, un percorso di circa 8. 000 km che attraversa l'intera penisola, collegando ambienti ... (Orizzontescuola)

“Settimana nazionale Sentiero Italia CAI per la Scuola italiana” al via con 21 sezioni CAI e scuole secondarie di secondo grado - L'articolo “Settimana nazionale Sentiero Italia CAI per la Scuola Italiana” al via con 21 sezioni CAI e scuole secondarie di secondo grado sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . 000 km che attraversa l'intera penisola, collegando ambienti naturali di straordinaria bellezza e valore ... (Orizzontescuola)

Terza edizione della Settimana europea della mobilità, "Messina diventerà la prima città italiana per bus elettrici" - Il primo anno era stata una sorpresa, il secondo una conferma e il terzo guarda al futuro. Comune e Atm hanno presentato da oggi a domenica la Settimana europea della mobilità. La location degli eventi targati Atm sarà Villa Dante, polmone verde in pieno centro recentemente riqualificato e... (Messinatoday)

Medio Oriente: italiana la settima vittima a Jaffa, l'Iran in allerta cancella tutti i voli - Un 33enne italo-israeliano è la settima vittima dell'attacco terroristico compiuto martedì scorso a Jaffa. La Farnesina ha già avvisato i familiari del giovane. Iran in allerta: cancellati tutti i vol ...(msn)

Aereo Ryanair atterra a Brindisi con problemi a un motore: terzo guasto in una settimana per la compagnia - Continua il "periodo no" di Ryanair. Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco, evidenziato dall'accensione di una spia, è stato segnalato questa mattina ...(ilmessaggero)

Maltempo, due nuove forti perturbazioni (una legata all'ex uragano Kirk) in arrivo sull'Italia: in settimana temporali e nubifragi. Ecco dove - Il vortice freddo, responsabile delle intense condizioni di maltempo e delle temperature inferiori alla media a metà settimana, si è ormai spostato verso l'Europa orientale.(ilmattino)