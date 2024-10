Serie B Sassuolo versione Wimbledon | 6-1 al Cittadella e terzo posto | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il verde Mapei Stadium può essere stato scambiato con quello dida qualche tifoso. Il punteggio della sfida fara, del resto, non aiuta. Netto 6-1 rifilato dai ragazzi di Fabio Grosso a quelli di Edoardo Gorini con addirittura 5 marcature segnate nella ripresa. Nel primo tempo, infatti, il punteggio suggeriva un equilibrio maggiore: gol al 4’ di Mulattieri e pareggio di Vita al 17’. Annullato dal Var un gol a Lauriente. Nei secondi 45 minuti di gioco ilsi scatena. Al 55’ Volpato firma il vantaggio. Al 63’ Thorstvedt sigla il 3-1 su calcio di rigore. Pierini al 68’ e Lauriente (su rigore) al 72’ calano il pokerissimo. Ilè ormai travolto. All’82’ c’è spazio per la doppietta personale di Thorstvedt che arrotonda il punteggio sul 6-1.al, giornata amara per il