Manchester City Premier League nega richiesta di posticipare l’inizio della prossima stagione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Laha respinto ladeldii primi due turniper permettere ai calciatori di recuperare dopo il Mondiale per Club che inizierà il prossimo 15 giugno. A renderlo noto è stato Pep Guardiola nella conferenza di ieri, quando ha “ringraziato” la lega per averto questa concessione, in un momento storico in cui cresce sempre più la preoccupazione soprattutto dei giocatori per un calendario che si fa sempre più fitto. Oltre al, l’altra squadra inglese a partecipare a questa nuova competizione è il Chelsea.diSportFace.