Ma quanta fretta | perché nei negozi ci sono già i calendari dell’avvento 2024?

(Di sabato 5 ottobre 2024) Halloween ancora non è arrivato, ma già da settembre ihanno iniziato a popolare contenuti Tik Tok e Youtube. Già dalla metà di settembre infatti, quando in tanti ancora pensavano al mare e all’abbronzatura, tantissimi brand hanno deciso di rivelare, o di addirittura vendere, i propri gift per questo Natale. Un fenomeno, quello anticipatorio, che colpisce tantissimi settori, non solo beauty. Basti pensare che, pochissimo dopo la festa dell’Epifania, le uova Kinder erano già andate a ruba (e praticamente introvabili già dai primi di febbraio). Ma come mai questa scelta di anticipare così tanto? Vero è che, ormai, il significato religioso delsi è completamente perso. È anche vero che, credenze religiose a parte, le festività natalizietra le più sentite come espressione e simbolo di amore e famiglia.