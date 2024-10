Tre Bicchieri 2025 i 91 migliori vini della Toscana premiati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La, insieme al Piemonte, per numero di aziende recensite e per la notorietà internazionale delle sue denominazioni è la regione più importanteGuidad'Italiadel. Da sempre. Anche quest’anno vince la classifica nazionale con 91e si conferma come forza trainante del mercato interno e – insieme al Veneto – dell’export. È una delle regioni più estese, e terroir e zone di pregio note a livello internazionale non mancano certo. Quello che ne fa una vera star però, insieme alla diversità di suoli e microclimi, è la straordinaria varietà di stili, l’intraprendenza e la voglia di innovare dei suoi produttori. Dalle Alpi Apuane ai rilievi appenninici, dalle costeMaremma a Bolgheri fino alle colline del Chianti Classico c’è solo l’imbarazzoscelta. Chianti Classico Tre