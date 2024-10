Rai il 6 ottobre saranno ottanta anni di televisione E non solo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il seiprossimo la Rai, sigla della rete radiotelevisiva del Paese, compirà settanta. La RadioItaliana, questa è la denominazione completa di quell’ Ente, iniziò a diffondere via etere notizie e musiche da questo stesso giorno del 1954. Prima un servizio del genere era stato fornito dall’ EIAR ,Ente Italiano Audizione Radiofonica, che fu il progenitore dell’azienda che funziona ora, anche essa con sede a Torino. L’ apparecchio radiofonico, che riceveva musica classica, letture di opere letterarie (a puntate), e altri programmi del genere, era diverso dall’ attuale. Le dimensioni erano molto più grandi degli apparecchi di oggi, mentre la portata era più limitata. Essa fu di grande aiuto per i processi di alfabetizzazione e emancipazione di quegli italiani che non avevano mai mosso un passo da dove vivevano se non per andare in chiesa.