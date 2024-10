Oroscopo del giorno – Venerdì 4 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale per la giornata diAriete (21 marzo – 19 aprile) La giornata si presenta carica di energia e nuove sfide. Marte, il tuo pianeta guida, ti spinge ad agire con determinazione, specialmente sul fronte lavorativo. È un ottimo momento per portare avanti i progetti che hai in mente da tempo. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo nelle relazioni: una parola di troppo potrebbe creare tensioni con chi ti circonda. In amore, cerca di ascoltare le esigenze del partner e mostra un po’ di comprensione. La serata sarà ideale per praticare un po’ di attività fisica per scaricare lo stress accumulato. Toro (20 aprile – 20 maggio) Venere ti sorride e la giornata si preannuncia positiva, soprattutto sul piano delle relazioni.