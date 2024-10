Netanyahu | Siamo nel mezzo di una dura guerra contro l’asse del male dell’Iran

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il premier israeliano Benjaminha parlato per la prima volta alla popolazione dopo l’attacco lanciato dall’Iran nella serata dell’1 ottobre. Il primo ministro, intervenuto con una dichiarazione video, ha dichiarato: «neldi unadel, che cerca di distruggerci. Questo non accadrà, perché saremo uniti e, con l’aiuto di Dio, vinceremo insieme». E ha aggiunto: «Salveremo i nostri ostaggi nel sud, riporteremo i nostri residenti nel nord, garantiremo l’eternità di Israele». Inoltre, nel messaggio, ha fatto le condoglianze alle famiglie degli otto militari uccisi oggi in Libano. Poi la risposta di Masoud Pezeshkian. Il presidente iraniano ha accusato Israele di aver spinto il proprio Paese a reagire.