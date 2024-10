Siamo ladri ma onesti restituito il cane alla piccola Miriam

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - "Hanno detto, con accento straniero, che lo restituivano per la bambina. Hanno detto 'hai visto, ma'. Si è mossa l'Italia per mia figlia perciò l'hanno reso. Grazie di cuore a tutti, mia figlia sta piangendo dfelicità". Maui, lo spitz tedesco rubato sabato dcasa di una bimba disabile di 12 anni ad Acerra (Napoli) durante un furto in casa, è tornato dsua padroncina. A raccontarlo il padre della ragazzina il papà della bimba, Rosario, sottolineando che nella tarda serata di ieri ha ricevuto una telefonata anonima con la quale igli annunciavano di aver lasciato ilnei pressi del cancello. Maui era stato preso durante un furto nell'abitazione della famiglia, insieme a gioielli e denaro.